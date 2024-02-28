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Армия США станет меньше на 24 тысячи человек

США сократят численность армии на 24 тысячи человек из-за нехватки кадров

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Spc. Hubert Delany III/U.S. Army/AP

Армия США сократится на 24 тысячи человек из-за нехватки персонала. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на документ Минобороны США.

«Армия не просит нынешних солдат уйти. По мере того, как армия наращивает свою численность в течение следующих нескольких лет, на большинстве объектов, вероятно, будет увеличено количество фактически дислоцированных там солдат», — говорится в документе.

В Минобороны добавили, что под сокращение попадут позиции, связанные с борьбой с повстанцами во время войн в Ираке и Афганистане. Сейчас у этих позиций нет высокого спроса.

До этого бывший офицер Вооруженных сил США, политолог Скотт Беннет заявлял, что любые вероятные действия стран Североатлантического альянса (НАТО), направленные против России, противоречат интересам американцев и европейцев, люди не хотят этого.

Ранее США отправили авианосную ударную группу в Аденский пролив из-за атак хуситов.

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