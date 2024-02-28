Бастрыкин обвинил Запад в нарушении международных норм

Поставки странами Запада вооружения Украине — это нарушение норм международного права. Об этом ТАСС заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

«Западные страны стали в геометрической прогрессии наращивать интенсивность поставок различного оружия, особенно после начала спецоперации. Это происходит в нарушение норм международного права», — отметил он.

Бастрыкин обратил внимание, что еще десять лет назад у Вооруженных сил Украины (ВСУ) не было такого количества вооружения из стран НАТО, однако в какой-то момент ситуация начала меняться.

Председатель СК РФ подчеркнул, что судя по экспертизам, для обстрелов гражданских объектов ВСУ часто используют реактивные системы залпового огня HIMARS, Vampire, артиллерийские системы М777 американского производства.

«Также мы констатируем увеличение количества различных типов беспилотников, которые применяют вооруженные формирования Украины, в том числе против гражданских лиц и объектов», — добавил глава СК.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что Россия ждет, что ООН призовет Запад прекратить поставки оружия Украине.

Ранее в США рассказали, чем закончится конфликт на Украине.