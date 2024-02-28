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Российские военные выявили ранее не известные системы РЭБ в зоне СВО

Марочко: российские военные у Кременной выявили ранее не известные системы РЭБ

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Денис Абрамов/РИА «Новости»

Российские военнослужащие обнаружили на Сватовско-Кременском направлении ранее не известные системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые активно используют Вооруженные силы Украины наряду с западными системами радиолокационной разведки. Об этом сказал в интервью РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его словам, к западу от Кременной ВСУ активно используют средства РЭБ для подавления всех видов связи, а также радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.

Марочко добавил, что РЭБ, о которых российские военные ранее не знали, обладают неплохими характеристиками по дальности и работают в широком диапазоне.

Подполковник отметил, что эти РЭБ находятся на автомобильной платформе и постоянно перемещаются.

Накануне Марочко сообщал, что российские военные уничтожили пункт временной дислокации нового рода войск ВСУ — сил беспилотных систем.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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