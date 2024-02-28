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В подконтрольных Киеву районах Запорожской области повредили объекты инфраструктуры

В подконтрольных ВСУ районах Запорожья повредили объекты инфраструктуры

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Shutterstock/AyhanTuranMenekay

Объекты инфраструктуры, расположенные в находящихся под контролем Киева районах Запорожской области, получили повреждения после взрывов. Об этом сообщил глава подчиненной украинским властям Запорожской областной администрации Иван Федоров.

При этом он не стал уточнять, какие именно объекты получили повреждения.

До этого серии взрывов раздались в Одессе. Также, согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога прозвучала в Одесской, Николаевской, Харьковской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Донецкой народной республики (ДНР) и Херсонской области.

Накануне стало известно о серии взрывов в украинском городе Полтава. 27 февраля глава администрации Запорожской области в украинской системе власти Иван Федоров сообщил о взрыве в городе Запорожье.

Вооруженные силы России стали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят спецслужбы Украины. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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