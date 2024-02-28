Под Артемовском ликвидировали уроженца России, который служил комбригом ВСУ

Командира батальона 24-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) майор Андрея Киселева ликвидировали под Артемовском. Об этом сообщила Национальная служба новостей Украины со ссылкой на компанию «Львовэнерго».

По данным источников, мужчину ликвидировали во время бомбардировки.

По данным некролога, будущий майор ВСУ в 1999 году переехал на Украину, где работал электриком. С 2003 года он работал в «Львовоблэнерго», где сначала был диспетчером, а позже занял пост заместителя главного инженера.

Впервые в зоне боевых действий он появился во время так называемой антитеррористической операции (АТО) в Донбассе.

В марте 2022 года Киселева мобилизовали и он вступил в ряды ВСУ. Мужчина служил в 24-й отдельной механизированной бригаде имени Короля Даниила, получил звание майора и командовал батальоном.

До этого в Донецкой народной республике (ДНР) ликвидировали офицера ВСУ Дмитрия Коваля, который в начале специальной военной операции (СВО) обманул военных ВС РФ.

Ранее бывший военный из США назвал приоритетную цель для ВС РФ в зоне СВО.