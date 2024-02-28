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В армии США признали, что Россия может восстанавливать оборонно-промышленный комплекс

Министр армии США Уормут: РФ в состоянии регенерировать ОПК, несмотря на санкции

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DoD photo by Master Sgt. Ken Hammond, U.S. Air Force

В США видят, что Россия в состоянии восстановить свой оборонно-промышленный комплекс (ОПК), несмотря на санкции против страны. Об этом заявила министр сухопутных войск США Кристин Уормут на встрече с вашингтонской Группой военных обозревателей (Defense Writers Group), передает ТАСС.

Она назвала сильной стороной армии России способность «генерировать массу в плане личного состава». «И, считаю, на системном уровне мы видим, что они в состоянии регенерировать свою промышленную базу, невзирая на все санкции», — сказала Уормут.

При этом, по ее словам, на уровне отдельного солдата или командира российские войска «и близко не столь же проворны», и не способны брать на себя инициативу, как ВС США.

В этом, как считает министр, заключается сила американских сухопутных войск.

16 февраля правительство Российской Федерации продлило государственную программу по развитию оборонно-промышленного комплекса до 2034 года.

Ранее сообщалось, что российских десантников и спецназ начали учить пользоваться оружием НАТО.

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