В армии США признали, что Россия может восстанавливать оборонно-промышленный комплекс

В США видят, что Россия в состоянии восстановить свой оборонно-промышленный комплекс (ОПК), несмотря на санкции против страны. Об этом заявила министр сухопутных войск США Кристин Уормут на встрече с вашингтонской Группой военных обозревателей (Defense Writers Group), передает ТАСС.

Она назвала сильной стороной армии России способность «генерировать массу в плане личного состава». «И, считаю, на системном уровне мы видим, что они в состоянии регенерировать свою промышленную базу, невзирая на все санкции», — сказала Уормут.

При этом, по ее словам, на уровне отдельного солдата или командира российские войска «и близко не столь же проворны», и не способны брать на себя инициативу, как ВС США.

В этом, как считает министр, заключается сила американских сухопутных войск.

16 февраля правительство Российской Федерации продлило государственную программу по развитию оборонно-промышленного комплекса до 2034 года.

Ранее сообщалось, что российских десантников и спецназ начали учить пользоваться оружием НАТО.