ВСУ попытались атаковать Белгородскую область БПЛА самолетного типа

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) ночью сбили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородской областью. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

В ведомстве пояснили, что российские военные пресекли попытку украинских бойцов совершить террористическую атаку c применением беспилотника самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.

По данным Минобороны России, ВС РФ за прошлые сутки уничтожили 69 беспилотников Вооруженных сил Украины.

Также губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что система ПВО сработала в районе населенного пункта Разумное. По предварительной информации, никто не пострадал.

До этого губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал об обстреле Брянской области со стороны ВСУ.

Ранее подполье сообщило об уничтожении стоянки РСЗО HIMARS в Николаевской области.