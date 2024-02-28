Экс-агент ЦРУ увидел в словах Макрона сомнение в способности ВСУ выстоять на фронте

Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск на Украину свидетельствует о том, что Париж не уверен в долгосрочной устойчивости Вооруженных Украины. Такое мнение выразил бывший агент ЦРУ Роберт Бэр, пишет издание EUobserver.

Бэр считает, что заявления французского лидера являются блефом, поскольку НАТО не располагает достаточным вооружением и военнослужащими для противостояния России. Танки НАТО и комплекс ПВО Patriot не проявили себя эффективно на Украине, отмечает эксперт.

«Франция сомневается в способности Украины долго удерживаться...» — цитирует издание Бэра.

Эммануэль Макрон ранее заявил о создании ЕС «девятой коалиции для глубоких ударов» с целью поставки ракет среднего и дальнего действия на Украину. Он также заявил, что Франция предпримет все возможные меры, чтобы Россия не одержала победу в этой войне. Вопрос отправки войск на Украину обсуждался лидерами западных стран, но консенсус еще не достигнут. Премьер-министр Франции Габриэль Атталь также не исключил возможность отправки военных на Украину и подчеркнул, что Париж не примет поражения со стороны РФ.

В ответ на заявления Макрона Кремль отметил, что обратил внимание на обсуждение отправки военных на Украину в Европе. Позиция Франции о стратегическом поражении России на Украине также известна. Российские представители подчеркнули, что поставки оружия на Украину со стороны Запада могут вызвать опасности и привести к непосредственному вовлечению стран НАТО в конфликт. Россия считает такие действия «игрой с огнем» и подчеркивает, что любые грузы с оружием для Украины станут законной целью для России.

До этого СМИ писали, что западные страны могут рассмотреть возможность направления своих военных на Украину в случае серьезного наступления со стороны российских вооруженных сил.

Ранее в офисе Зеленского пригрозили России расплатой за взрывы на Украине.