Министерство обороны России на своем сайте продемонстрировало кадры бегства Вооруженных сил Украины (ВСУ) из поселка Ласточкино в ДНР.

Бегущих из Ласточкино под натиском штурмовых подразделений группировки войск «Центр» украинских военных зафиксировал оператор российского разведывательного беспилотного летательного аппарата.

Убегая из поселка, отметило Министерство обороны, украинские солдаты бросили оружие и технику западного производства.

В ближайшее время, невзирая на артиллерийские обстрелы Ласточкино противником и атаки вражеских дронов-камикадзе, российские саперы приступят в населенном пункте к ликвидации мин и уничтожению взрывоопасных предметов.

Ранее сообщалось, что российские войска закрепились в освобожденном поселке Ласточкино и продолжают вести наступление.

До этого французский наемник, который несколько месяцев назад воевал в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил, что раненых украинских бойцов не эвакуируют с поля боя.

Ранее сообщалось, что российских десантников и спецназ начали учить пользоваться оружием НАТО.