Немецкий бизнесмен предположил, как США используют Макрона

Немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком написал в соцсети Х, что слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск западных стран на Украину сказаны с подачи Вашингтона, с их помощью США планируют начать новую войну в Европе.

Он отметил, что после заявления Макрона отправка западных войск на Украину обсуждается на официальном уровне.

«Он (Макрон. — «Газета.Ru») не стал бы делать такое рискованное заявление в одностороннем порядке», — уверен бизнесмен.

Он добавил, что, по его мнению, Центральную Европу ждет прокси-война США с Россией. Также Дотком считает, что стремление Запада помешать победе России на Украине приведет к третьей мировой войне.

26 февраля Макрон допустил возможность отправки войск стран Евросоюза на Украину. Он сообщил, что возможность отправки сухопутных войск стран ЕС на Украину обсуждали на конференции в Париже.

Ранее политолог объяснил желание Макрона ввести войска на Украину.