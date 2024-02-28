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Немецкий бизнесмен предположил, как США используют Макрона

Немецкий бизнесмен Дотком: США начнут войну в Европе с помощью Макрона

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Omar Havana/AP

Немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком написал в соцсети Х, что слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск западных стран на Украину сказаны с подачи Вашингтона, с их помощью США планируют начать новую войну в Европе.

Он отметил, что после заявления Макрона отправка западных войск на Украину обсуждается на официальном уровне.

«Он (Макрон. — «Газета.Ru») не стал бы делать такое рискованное заявление в одностороннем порядке», — уверен бизнесмен.

Он добавил, что, по его мнению, Центральную Европу ждет прокси-война США с Россией. Также Дотком считает, что стремление Запада помешать победе России на Украине приведет к третьей мировой войне.

26 февраля Макрон допустил возможность отправки войск стран Евросоюза на Украину. Он сообщил, что возможность отправки сухопутных войск стран ЕС на Украину обсуждали на конференции в Париже.

Ранее политолог объяснил желание Макрона ввести войска на Украину.

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