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Стало известно, как был подбит первый танк Abrams в зоне СВО

СКБ: первый танк Abrams в зоне СВО был поражен ульяновским FPV-дроном «Пиранья»

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bbbreaking/Telegram

Ульяновский FPV-дрон «Пиранья» поразил американский танк Abrams, который был впервые уничтожен в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил ТАСС представитель Симбирского конструкторского бюро (СКБ) «Пиранья».

«Получил эту информацию от клиента, который скинул переписку с командиром батальона расчета, поразившего танк. Там и рассказали, что это была наша «Пиранья». А потом уже информация появилась в новостях и телеграм-каналах с кадрами горящего Abrams», — сказал представитель СКБ.

26 февраля сообщалось, что российские военные на Авдеевском направлении впервые поразили используемый Вооруженными силами Украины американский танк M1 Abrams.

В 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде рассказали, что танк уничтожил боец с позывным «Рассвет». В Telegram-канале военного соединения уточняется, что боевую машину ликвидировало подразделение ударных дронов под командованием офицера с позывным «Коловрат».

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил о слабых местах танков Abrams.

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