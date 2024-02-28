Подполье сообщило об уничтожении стоянки РСЗО HIMARS в Николаевской области

Российские военные поразили стоянку реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS производства США и цех по сборке беспилотников для ВСУ в Николаевской области. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.

По его словам, стоянку и цех уничтожили ударами, которые были нанесены с 23 по 25 февраля. Эти РСЗО находились в военной части населенного пункта Старая Богдановка, которая расположена напротив города Николаев через реку Южный Буг.

Как рассказал подпольщик, цех по производству дронов для украинских войск находился в населенном пункте Степовое недалеко от военного полигона Широкий Лан. По его словам, местные жители сообщали об очень сильном ударе с последующей детонацией.

«Прилет был в стороне фермы крупного рогатого скота, что находится в двух километрах от села», — продолжил Лебедев.

Он пояснил, что в этом месте располагался цех, где осуществлялось производство дронов для ВСУ и постоянно фиксировалось движение военных. Подпольщик уточнил, что ВС РФ нанесли удар в дневное время, чтобы застать на рабочих местах специалистов, которые занимались сборкой и наладкой беспилотников.

22 февраля в Минобороны РФ сообщили, что российские военные поразили пусковую установку зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot американского производства.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.