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Британский адмирал счел маловероятным скорое контрнаступление ВСУ

Адмирал из Британии Радакин счел маловероятным контрнаступление ВСУ в этом году

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Tejas Sandhu/Keystone Press Agency/Global Look Press

Начальник штаба обороны Великобритании адмирал сэр Тони Радакин предположил, что у Украины вряд ли получится начать контрнаступление в текущем году. Слова военачальника приводит газета Guardian.

По его мнению, у Киева не получится начать контрнаступление до конца лета и даже до начала следующего года. Также Радакин указал на то, что все больше территорий переходят под контроль России.

До этого он сообщал, что Лондон не находится «на грани войны» с Москвой.

23 февраля президент Украины Владимир Зеленский в интервью Fox News заявил о подготовке нового контрнаступления ВСУ и «сюрпризах» для России. Он также в очередной раз отверг возможность «плана Б», отметив, что ВСУ будут «выживать», если не получат дополнительную военную помощь от США.

Ранее французский генерал назвал 2024 год решающим для Украины.

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