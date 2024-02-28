Британский адмирал счел маловероятным скорое контрнаступление ВСУ

Начальник штаба обороны Великобритании адмирал сэр Тони Радакин предположил, что у Украины вряд ли получится начать контрнаступление в текущем году. Слова военачальника приводит газета Guardian.

По его мнению, у Киева не получится начать контрнаступление до конца лета и даже до начала следующего года. Также Радакин указал на то, что все больше территорий переходят под контроль России.

До этого он сообщал, что Лондон не находится «на грани войны» с Москвой.

23 февраля президент Украины Владимир Зеленский в интервью Fox News заявил о подготовке нового контрнаступления ВСУ и «сюрпризах» для России. Он также в очередной раз отверг возможность «плана Б», отметив, что ВСУ будут «выживать», если не получат дополнительную военную помощь от США.

Ранее французский генерал назвал 2024 год решающим для Украины.