Завод «Купол» практически завершил разработку боевой машины «Тайфун-ПВО»

Генеральный директор Ижевского электромеханического завода «Купол», который является флагманом концерна ВКО «Алмаз-Антей», Фанил Зиятдинов заявил, что практически завершена разработка боевой машины (БМ) «Тайфун-ПВО». Об этом сообщает журнал «Национальная оборона».

По словам Зиятдинова, боевая машина «Тайфун-ПВО» еще на стадии эскизного образца приняла участие в международных соревнованиях в Китае, где заняла второе место, уступив первенство только хозяевам мероприятия. Сейчас разработка «Тайфун-ПВО» практически завершена, и идет подготовка к ее серийному производству.

По информации РИА Новости, «Тайфун-ПВО» является универсальным бронированным автомобилем повышенной защищенности, способным выдержать взрывы мощностью до восьми килограммов тротила как под колесами, так и под днищем. Комбинированная защита автомобиля, состоящая из керамической брони и броневой стали, устойчива при попадании бронебойно-зажигательных пуль.

Экипаж машины состоит из пяти человек. «Тайфун-ПВО» имеет на вооружении переносной зенитный ракетный комплекс и размещенный на крыше крупнокалиберный пулемет.

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