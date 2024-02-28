Ряд стран Запада не исключает возможности отправки ВС на Украину при успехах РФ

Западные страны могут рассмотреть возможность направления своих военных на Украину в случае серьезного наступления со стороны российских вооруженных сил. Эту информацию сообщила газета Bild, ссылаясь на собственные источники.

Согласно изданию, в случае масштабной атаки со стороны России некоторые государства могут рассмотреть возможность отправки своих вооруженных сил на Украину. Среди стран, которые могут принять подобные меры, как утверждает газета, названы Франция, Великобритания, Польша и страны Балтии. Однако на встрече в Елисейском дворце 26 февраля ни одно из упомянутых государств не дало явного сигнала относительно возможной отправки своих военных, подчеркивает Bild.

Источники из стран Центральной Европы, знакомые с информацией, скептически настроены относительно возможности того, что западные страны направят своих военных на Украину. Они считают, что существует слишком большой риск прямого военного столкновения с Россией, а также ограничены военные ресурсы некоторых западных стран. По данным Bild, Франция действительно рассматривала возможность отправки своих военных на Украину.

Однако запланированное обсуждение в Париже, по данным издания, должно было касаться лишь принципиальных вопросов, таких как юридические аспекты переброски вооруженных сил на Украину. Участники встречи в Париже в первую очередь обсудили два текущих военных вопроса: поставки Украине 155-мм артиллерийских снарядов и противовоздушную оборону.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон после конференции по Украине, прошедшей в Париже, не опроверг возможность направления наземных войск западных стран в зону конфликта. Макрон также подчеркнул, что страны Запада готовы предпринять все необходимые шаги, чтобы предотвратить доминирование России в этом конфликте. В конференции также приняли участие канцлер ФРГ, президент Польши и премьер-министры около 20 стран ЕС.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.