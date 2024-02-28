Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

На авиабазе США прокомментировали инцидент с бомбардировщиком B-52

Представитель авиабазы Майнот: инцидент с бомбардировщиком B-52 расследуется

close
100%
Global Look Press

Представитель авиабазы Майнот в штате Северная Дакота подтвердил РИА Новости, что стратегический бомбардировщик ВВС США B-52, способный нести ядерное оружие, совершил экстренную посадку из-за возгорания двигателя.

По его словам, аварийная посадка самолета произошла на прошлой неделе по причине возгорания одного из двигателей. Он добавил, что пострадавших среди членов экипажа нет. При этом есть ли повреждения у самолета, источник не раскрыл.

«В настоящий момент инцидент расследуется», — добавил он.

До этого стало известно, что в США из-за возгорания двигателя аварийную посадку совершил стратегический бомбардировщик B-52 Stratofortress. Экипажу бомбардировщика удалось приземлиться, но при посадке было повреждено крыло самолета.

Также сообщалось, что в Соединенных Штатов прошли испытания нового стратегического бомбардировщика B-21 Raider.

Ранее стало известно, что первые истребители Checkmate могут появиться в 2025 году.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами