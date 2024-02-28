СК РФ устанавливает украинских командиров, отдавших приказ сбить Ил-76 

Следственный комитет России устанавливает всех украинских командиров, которые приказали сбить самолет Ил-76, перевозивший для обмена украинских военнопленных. Об этом рассказал председатель СК РФ Александр Бастрыкин в интервью ТАСC.

«Продолжаются следственные действия, направленные на установление лиц из числа украинских вооруженных формирований, причастных к этому теракту», — подчеркнул глава ведомства.

24 января 2024 года в районе белгородского села Яблоново был сбит самолет Ил-76, направлявшийся в административный центр региона. На борту воздушного судна находились 65 пленных бойцов ВСУ, которых должны были доставить в Белгород и затем транспортировать в зону обмена.

Однако по пути в самолет попала ракета, выпущенная украинскими войсками. По информации министерства обороны РФ, снаряд запустили с территории Харьковской области. Как рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков, никого из находившихся в самолете людей спасти не удалось.

До этого СМИ писали, что в крушении военно-транспортного самолета Ил-76, сбитого украинской ракетой, виновны британские советники Киева.

Ранее СБУ возбудила уголовное дело после крушения самолета Ил-76.