В Германии подняли по тревоге истребители из-за российского самолета Ил-20М

Военно-воздушные силы ФРГ подняли по тревоге истребители сил быстрого реагирования из-за российского военного самолета Ил-20М. Об этом сказано в сообщении ВВС Германии, опубликованном в социальной сети X (бывший Twitter).

«Российский самолет Ил-20М (COOT-A) без плана полета был обнаружен нашими истребителями Eurofighter к юго-востоку от Хельсинки», — говорится в сообщении.

По информации немецких ВВС, операция была завершена без происшествий после установления визуального контакта с российским воздушным судном.

В конце января истребители военно-воздушных сил Германии подняли в воздух из-за пролета российского военного самолета в международном воздушном пространстве вблизи балтийского острова Рюген.

В ВВС Германии утверждали, что истребители Eurofighter 71-й тактической эскадрильи, базирующейся на авиабазе Лааге в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания, обнаружили в международном воздушном пространстве над островом Рюген летящий без сигнала транспондера российский разведывательный самолет Ил-20.

Ранее два истребителя Су-27 Вооруженных сил РФ подняли в воздух по тревоге из-за того, что к российской границе подлетели три британских самолета.