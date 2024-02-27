В Минобороны Франции объяснили слова Макрона о возможной отправке войск на Украину

Руководитель министерства обороны Франции Себастьян Лекорню объяснил слова Эммануэля Макрона, что Париж не исключает в будущем отправку войск на Украину. Об этом сообщает РБК.

По его словам, в данном случае речь идет не об отправке военных для участия в конфликте. Он добавил, что в рамках конференции в Париже обсуждались различные идеи по поводу поддержки Украины, включая помощь в разминировании и усилении подготовки украинских военных.

Лекорню подчеркнул, что консенсуса по поводу какого-либо варианта не было достигнуто.

Министр добавил, что «сказать, что мы ничего не исключаем – это не слабость и не эскалация».

До этого в Белом доме заявили, что Соединенные Штаты не будут отправлять войска на Украину.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон созвал встречу с лидерами около 20 западных стран. На ней обсуждалась эскалация конфликта на Украине в последние недели. Кроме прочего, глава Франции поднял вопрос о возможности отправки войск европейских стран на Украину.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.