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В Минобороны Франции объяснили слова Макрона о возможной отправке войск на Украину

Министр Лекорню: во Франции обсуждались различные варианты поддержки Украины

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Michel Euler/AP

Руководитель министерства обороны Франции Себастьян Лекорню объяснил слова Эммануэля Макрона, что Париж не исключает в будущем отправку войск на Украину. Об этом сообщает РБК.

По его словам, в данном случае речь идет не об отправке военных для участия в конфликте. Он добавил, что в рамках конференции в Париже обсуждались различные идеи по поводу поддержки Украины, включая помощь в разминировании и усилении подготовки украинских военных.

Лекорню подчеркнул, что консенсуса по поводу какого-либо варианта не было достигнуто.

Министр добавил, что «сказать, что мы ничего не исключаем – это не слабость и не эскалация».

До этого в Белом доме заявили, что Соединенные Штаты не будут отправлять войска на Украину.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон созвал встречу с лидерами около 20 западных стран. На ней обсуждалась эскалация конфликта на Украине в последние недели. Кроме прочего, глава Франции поднял вопрос о возможности отправки войск европейских стран на Украину.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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