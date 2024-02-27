В Совфеде заявили, что бойцы ВСУ выселяют жителей Херсона из квартир

Практически все жители Херсона покинули город, находящийся под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич в интервью РИА Новости.

По словам политика, в Херсоне остаются только пожилые люди и украинские военные.

«В Херсоне <…> перебои с водой, перебои с электричеством, с питанием. В городе остались старики и военные, ВСУ, которые выселяют стариков из квартир. Хорошенькая квартира, жить можно — пытаются заселяться», — сказал Кастюкевич.

По его словам, большое число украинских военных, находящихся в Херсоне, маскируются под гражданских.

Сенатор отметил, что партия «Единая Россия» поддерживает «крепкие связи» с жителями города, которые не смогли его покинуть, как правило, из-за семейных обстоятельств.

До этого сообщалось, что артиллеристы Вооруженных сил (ВС) России поразили пункт расположения сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) в подконтрольном Киеву городе Херсон.

Ранее сообщалось, что украинские силовики в Херсоне проводят чистки в поисках пророссийского подполья.