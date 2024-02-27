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В Совфеде заявили, что бойцы ВСУ выселяют жителей Херсона из квартир

Сенатор Кастюкевич: в Херсоне бойцы ВСУ выселяют стариков из квартир

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Evgeniy Maloletka/AP

Практически все жители Херсона покинули город, находящийся под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич в интервью РИА Новости.

По словам политика, в Херсоне остаются только пожилые люди и украинские военные.

«В Херсоне <…> перебои с водой, перебои с электричеством, с питанием. В городе остались старики и военные, ВСУ, которые выселяют стариков из квартир. Хорошенькая квартира, жить можно — пытаются заселяться», — сказал Кастюкевич.

По его словам, большое число украинских военных, находящихся в Херсоне, маскируются под гражданских.

Сенатор отметил, что партия «Единая Россия» поддерживает «крепкие связи» с жителями города, которые не смогли его покинуть, как правило, из-за семейных обстоятельств.

До этого сообщалось, что артиллеристы Вооруженных сил (ВС) России поразили пункт расположения сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) в подконтрольном Киеву городе Херсон.

Ранее сообщалось, что украинские силовики в Херсоне проводят чистки в поисках пророссийского подполья.

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