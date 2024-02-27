В Вашингтоне прокомментировали отправку войск на Украину

В Белом доме заявили, что Соединенные Штаты не будут отправлять войска на Украину. Об этом сообщает Reuters.

По словам пресс-секретаря Совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон, президент США Джо Байден ясно дал понять, что американская сторона не отправит войска на территорию Украины.

До этого бывший командующий Международными силами безопасности в Косове под эгидой НАТО (КФОР) итальянский генерал Фабио Мини заявил, что отправка западных войск, НАТО или отдельных стран, не реализуема по разным, в том числе техническим, причинам.

Ранее советник президента Литвы Гитанаса Науседы Кястутис Будрис в комментарии к заявлению французского лидера Эммануэля Макрона о войсках Запада на Украине заявил, что Вильнюс рассматривает вопрос об отправке туда военных.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон созвал встречу с лидерами около 20 западных стран. На ней обсуждалась эскалация конфликта на Украине в последние недели. Кроме прочего, глава Франции поднял вопрос о возможности отправки войск европейских стран на Украину.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.