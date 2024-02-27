В Литве уточнили заявление насчет готовности отправить войска на Украину

Литва готова направить на Украину учебные миссии НАТО, а не собственные вооруженные силы. Об этом заявил министр обороны прибалтийского государства Арвидас Анушаускас, передает ТАСС.

«Речь идет о направлении учебных миссий, инструкторов. Решение принималось бы на многосторонней основе», — заявил Анушаускас.

Он добавил, что в странах Североатлантического альянса нет единого мнения насчет того, каким образом и в какой форме стоит поддерживать Украину.

До этого советник президента Литвы Гитанаса Науседы Кястутис Будрис в комментарии к заявлению французского лидера Эммануэля Макрона о войсках Запада на Украине заявил, что Вильнюс рассматривает вопрос об отправке туда военных.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон созвал встречу с лидерами около 20 западных стран. На ней обсуждалась эскалация конфликта на Украине в последние недели. Кроме прочего, глава Франции поднял вопрос о возможности отправки войск европейских стран на Украину.

Ранее в РФ ответили на угрозы из Литвы «нейтрализовать» Калининград.