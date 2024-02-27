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Мирные жители в Брянской области пострадали в результате обстрела ВСУ

Губернатор Богомаз: 3 мирных жителя ранены в Брянской области в результате атаки ВСУ

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РИА «Новости»

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что три мирных жителя ранены в поселке Суземка в результате украинского обстрела центра населенного пункта. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, снаряды попали в самый центр Суземки. Один человек получил тяжелое ранение, у двоих — ранения средней тяжести. Пострадавших доставили в медицинское учреждение, где им окажут необходимую помощь.

Богомаз добавил, что в результате атаки было частично повреждено административное здание.

До этого в Министерстве обороны Российской Федерации заявили, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два украинских беспилотника над территорией Белгородской области.

До этого губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал об обстреле Брянской области со стороны ВСУ. По словам губернатора, в результате попадания снарядов на промышленном объекте было частично повреждено остекление административного здания.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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