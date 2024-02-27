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В США сообщили о серьезных потерях ВСУ

Military Watch Magazine: боеспособность ВСУ подорвана из-за серьезных потерь

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Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko/Reuters

Боеспособность подразделений ВСУ сильно подорвана из-за серьезных потерь. Об этом пишет американское издание Military Watch Magazine.

«Боеспособность даже самых элитных фронтовых подразделений Украины серьезно подорвана из-за острой и усугубляющейся нехватки техники», — сказано в материале.

27 февраля министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Вооруженные силы Украины потеряли более 444 тыс. военнослужащих за время специальной военной операции, с начала этого года они теряют более 800 человек и 120 единиц вооружения в сутки.

Также Шойгу рассказал про попытки ВСУ спасти фронт после краха контрнаступления.

В этот же день координатор по межпарламентским связям с парламентом Луганской народной республики (ЛНР), депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил, что Киев эвакуировал своих чиновников из госучреждений в Купянске Харьковской области из-за наступления российских военных на этом участке фронта.

До этого военный специалист, публицист и историк Александр Широковед сообщил, что на Украине уже давно находятся военные из Польши, Франции и «персонажи из стран Ближнего Востока».

Ранее в США назвали «ребячеством» тупик с помощью Украине.

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Операция на Украине
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