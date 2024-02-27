В Белгородской области из-за сбитого беспилотника загорелось поле

В Белгородской области из-за сбитого беспилотного летательного аппарата (БПЛА) начался пожар в поле. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

По его словам, дрон был уничтожен российскими средствами ПВО в Белгородском районе области.

«В Белгородском районе сработала наша система ПВО – сбит БПЛА самолетного типа в районе поселка Разумное. Есть возгорание в поле», – пояснил Гладков.

Он отметил, что пострадавших и разрушений в результате инцидента нет, оперативные службы тушат возгорание.

Кроме того, по словам губернатора, в Шебекинском городском округе система ПВО сбила разведывательный БПЛА на подлете к городу.

Накануне Гладков заявил, что российская система противовоздушной обороны перехватила 6 воздушных целей в Белгородской области.

Ранее Дмитрий Медведев пообещал, что все цели по защите граждан РФ на своей территории будут достигнуты.