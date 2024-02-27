Хуситы назвали условия прекращения атак на израильские суда

Заместитель руководителя пресс-службы йеменского мятежного движения хуситы «Ансар Аллах» Насреддин Амер заявил, что хуситы перестанут атаковать израильские суда, если соглашение о прекращении огня в секторе Газа будет достигнуто на условиях «сопротивления». Об этом сообщает RT.

Он подчеркнул, что пересмотр решения об атаках американских и британских кораблей не будет зависеть от этого. По словам Амера, данный вопрос связан с участием США и Великобритании, которые проявляют агрессию.

До этого правительство Великобритании расширило санкции против Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) и мятежного йеменского движения хуситов «Ансар Аллах».

Ранее Соединенные Штаты ввели санкции в отношении йеменского движения мятежников-хуситов «Ансар Аллах».

Накануне представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Канани Чафи заявил, что удары США и Великобритании по позициям хуситов на территории Йемена противоречат их заявлениям о недопустимости эскалации на Ближнем Востоке.

Ранее хуситы объявили о намерении атаковать коммерческие суда в Красном море каждые 12 часов.