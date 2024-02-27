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Депутат Европарламента назвал НАТО террористической организацией

Депутат ЕП Уоллес назвал НАТО террористической организацией из-за Украины

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Организация Североатлантического договора (НАТО) является террористической организацией. Такое заявление на своей странице в соцсети X сделал депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес, комментируя слова генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга, что Украина присоединится к НАТО.

«Военная машина НАТО — это залитая кровью террористическая организация», — написал Уоллес.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон допустил возможность отправки войск стран ЕС на Украину. Он сообщил, что возможность отправки сухопутных войск стран Евросоюза на Украину обсуждали на конференции в Париже.

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа назвал блефом заявление президента Франции.

Президент Финляндии Саули Ниинисте 27 февраля выступил против отправки солдат стран НАТО на Украину.

Бывший офицер Вооруженных сил США, политолог Скотт Беннет заявил, что любые вероятные действия стран НАТО, направленные против России, противоречат интересам американцев и европейцев, люди не хотят этого.

Ранее в Киеве порадовались идее отправки европейских военных на Украину.

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