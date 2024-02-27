В Горловке сообщили о повреждении инфраструктуры из-за обстрела ВСУ

Объекты гражданской инфраструктуры получили повреждения в результате обстрела поселка Солидарность в ДНР. Об этом сообщил мэр Горловки Иван Приходько.

«Вследствие вооруженной агрессии ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) повреждены объекты гражданской инфраструктуры в поселке Солидарность (Калининский район Горловки)», — сказал он.

До этого украинские военные обстреляли донецкий город Горловку, в результате чего ранения получили несколько мирных жителей. Приходько уточнял, что под удар со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) попали две улицы города — Чкалова и Готвальда. В связи с этим глава местной администрации призвал граждан укрыться в домах и соблюдать осторожность.

Накануне вечером губернатор Белгородской области сообщил, что дроны ВСУ сбросили взрывные устройства на два грузовых автомобиля в селе Глотово. По его словам, из-за действий украинских войск пострадали два человека.

Ранее ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку и Горловку натовскими снарядами.