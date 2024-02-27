Французский генерал назвал 2024 год решающим для Украины

Ситуация на фронте для украинской армии становится критичной, поэтому 2024 год будет для нее решающим по многим причинам. С таким заявлением выступил генерал и консультант по геополитическим вопросам Франсуа Шованси в эфире телеканала LCI.

Генерал отметил, что количество солдат и вооружений у украинской армии продолжает сокращаться, поэтому скоро ВСУ придется отступить или терпеть поражения.

«Видя, что происходит на поле боя уже много месяцев, я думаю, что Украине придется когда-нибудь либо отступить, либо терпеть поражение просто потому, что у нее больше не будет ни оружия, ни солдат для борьбы», – подчеркнул военный.

По его словам, Россия продолжает наступление, а обещанное Западом вооружение, в том числе истребители F-16, Киев в лучшем случае получит не раньше лета. Шованси отметил, что финансовая и военная помощь Вашингтона может быть разблокирована через несколько недель, а для поставок снарядов и оружия из Европы сначала необходимо наладить производственные цепочки.

27 февраля ВСУ подтвердили отступление из сел Северное и Степовое в ДНР.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что ВСУ после краха контрнаступления стараются не допустить развала фронта.