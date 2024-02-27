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Минобороны России сообщило о пресечении атаки ВСУ в российском регионе

Минобороны России: пресечена попытка ВСУ совершить атаку в Белгородской области

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Shutterstock

27 февраля около 16:30 российскими военнослужащими была пресечена попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить террористическую атаку c применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа по объектам Белгородской области. Об этом сообщает министерство обороны России в Telegram-канале.

«Средствами противовоздушной обороны три украинских беспилотника уничтожены над территорией Белгородской области», — отметили в российском оборонном ведомстве.

По данным Минобороны России, ВС РФ за сутки уничтожили 69 беспилотников Вооруженных сил Украины.

Ранее, передают «Известия», губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что система ПВО сработала в районе населенного пункта Разумное. По предварительной информации, никто не пострадал.

До этого губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал об обстреле Брянской области со стороны ВСУ.

Ранее украинский беспилотник атаковал Энергодар.

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