Обороноспособность Вооруженных сил Украины (ВСУ) находится в плачевном состоянии, и даже танковый взвод на одном направлении не поможет удержать им оборону. Данным мнением поделился военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в разговоре с Lenta.Ru.

27 февраля подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что командование ВСУ усиливает оборонительную линию на сватовско-кременском направлении, для чего перебрасывает туда технику и солдат.

«Противник мечется, перебрасывает туда-сюда резервы, но один танковый взвод на сватовско-кременском направлении ничего не решит. <...> Это даже не батальон», — сказал Дандыкин, отметив, что ВСУ при поддержке НАТО и США все еще способны сражаться, поэтому российской армии необходимо действовать с повышенной осторожностью.

До этого экс-подполковник армии США Эрл Расмуссен заявил, что американские танки Abrams, которыми начали использовать ВСУ в зоне специальной военной операции, не смогут оказать значительного влияния на ситуацию на Украине.

Ранее в ДНР подтвердили уничтожение первого американского танка Abrams.