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Военный заявил о бесполезности танкового взвода для усиления обороны ВСУ

Военный Дандыкин: танковый взвод не поможет усилить оборону ВСУ

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Обороноспособность Вооруженных сил Украины (ВСУ) находится в плачевном состоянии, и даже танковый взвод на одном направлении не поможет удержать им оборону. Данным мнением поделился военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в разговоре с Lenta.Ru.

27 февраля подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что командование ВСУ усиливает оборонительную линию на сватовско-кременском направлении, для чего перебрасывает туда технику и солдат.

«Противник мечется, перебрасывает туда-сюда резервы, но один танковый взвод на сватовско-кременском направлении ничего не решит. <...> Это даже не батальон», — сказал Дандыкин, отметив, что ВСУ при поддержке НАТО и США все еще способны сражаться, поэтому российской армии необходимо действовать с повышенной осторожностью.

До этого экс-подполковник армии США Эрл Расмуссен заявил, что американские танки Abrams, которыми начали использовать ВСУ в зоне специальной военной операции, не смогут оказать значительного влияния на ситуацию на Украине.

Ранее в ДНР подтвердили уничтожение первого американского танка Abrams.

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Операция на Украине
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