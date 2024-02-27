Средства ПВО сбили украинский самолет Су-25

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) средствами ПВО сбили самолет ВСУ Су-25 в Николаевской области. Об этом сообщает министерство обороны РФ.

Сообщается, что самолет был сбит в районе населенного пункта Михайловка.

Днем 27 февраля министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российские войска за минувшую неделю взяли под контроль три населенных пункта.

Также глава Минобороны РФ рассказал, что Вооруженные силы России взяли под контроль важный авдеевский узел обороны ВСУ и продолжают наступление.

Кроме того, российские военнослужащие точными ударами по расположениям Вооруженных сил Украины препятствуют противнику переправиться с правого берега Днепра в районе Крынок.

Артиллеристы Вооруженных сил России нанесли удар по пункту расположение киевских сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) в городе Херсон.

Ранее Шойгу заявил о бесперспективности стратегии США по сдерживанию России.