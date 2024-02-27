Шойгу заявил, что США наращивают ядерный потенциал в странах Европы

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Вашингтон увеличивает свой ядерный потенциал в европейских странах, а также принимает на вооружение средства доставки ядерных зарядов. Об этом сообщает РИА Новости.

«На сегодняшний день угрозы радиационного, химического и биологического характера провоцируются действиями Вашингтона, который наращивает ядерный потенциал на территории европейских стран и принимает на вооружение перспективные средства доставки ядерных зарядов», — сказал Шойгу.

До этого Шойгу во время заседания коллеги военного ведомства заявил, что размах военных учений США и их союзников в этом году увеличится за счет потенциала стран — членов НАТО. Кроме того, Шойгу отметил, что Соединенные Штаты наращивают ядерный потенциал в странах Европы и принимают на вооружение перспективные средства доставки ядерных зарядов.

Также 27 февраля политолог, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве России Геворг Мирзаян заявлял, что прямой конфликт Российской Федерации с НАТО возможен, если страны альянса перейдут определенные границы.

Ранее в России назвали последствия полной ликвидации ядерного оружия.