Шойгу сообщил об увеличении размаха военных учений США с союзниками

Размах военных учений США и их союзников в этом году увеличится за счет потенциала стран — членов НАТО. Об этом заявил глава министерства обороны России Сергей Шойгу во время заседания коллеги военного ведомства, передает ТАСС.

«Вашингтон продолжает использовать рост напряженности на Корейском полуострове и в районе острова Тайвань как предлог для расширения присутствия группировок войск в западной части Тихого океана», — сказал он.

Также Шойгу отметил, что Соединенные Штаты наращивают ядерный потенциал в странах Европы и принимают на вооружение перспективные средства доставки ядерных зарядов.

27 февраля политолог, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве России Геворг Мирзаян заявлял, что прямой конфликт Российской Федерации с НАТО возможен, если страны альянса перейдут определенные границы.

Ранее в России назвали последствия полной ликвидации ядерного оружия.