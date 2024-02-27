Шойгу рассказал о наращивании ядерного оружия в Европе

Соединенные Штаты наращивают ядерный потенциал в европейских государствах и принимают на вооружение перспективные средства доставки ядерных зарядов. Об этом заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу, слова которого передает РИА Новости.

«На сегодняшний день угрозы радиационного, химического и биологического характера провоцируются действиями Вашингтона, который наращивает ядерный потенциал на территории европейских стран и принимает на вооружение перспективные средства доставки ядерных зарядов», — сказал он.

27 февраля политолог, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве России Геворг Мирзаян заявил, что прямой конфликт России с НАТО возможен, если страны альянса перейдут определенные границы.

Также сообщалось, что на улицах Москвы был замечен передвижной грунтовый ракетный комплекс (ПГРК) «Ярс» в сопровождении многоцелевой машины.

Глава иранского министерства иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиан сказал, что Иран требует уничтожения запасов ядерного оружия во всем мире в связи с тем, что оно несет максимальную угрозу для человечества.

Ранее в России назвали последствия полной ликвидации ядерного оружия.