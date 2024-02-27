Власти Украины сообщили о повреждении инфраструктуры в Херсоне

В подконтрольном ВСУ городе Херсоне зафиксировали повреждения на объектах критической инфраструктуры. Об этом назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил в своем Telegram-канале.

О каких именно объектах инфраструктуры идет речь, он не уточнил.

До этого стало известно, что в подконтрольных Киеву частях Запорожской области повреждены объекты инфраструктуры. А в ночь на 27 февраля в украинском городе Полтава, расположенном на северо-востоке страны, произошла новая серия взрывов.

Накануне стало известно, что в Харьковской области зафиксировали еще взрывы. Перед этим воздушную тревогу объявили на всей территории Украины.

Вооруженные силы Российской Федерации стали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят спецслужбы Украины. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.