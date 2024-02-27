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Над двумя российскими регионами за ночь сбили три дрона

МО РФ: силы ПВО за ночь сбили три дрона над Брянской и Белгородской областями

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Shutterstock

Российские средства ПВО за ночь сбили два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Брянской областью и один — над Белгородской. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Как пояснили в ведомстве, российские военные пресекли попытку Украины совершить террористическую атаку c применением беспилотника самолетного типа по объектам на территории РФ.

Накануне Минобороны РФ сообщало, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили шесть снарядов украинской реактивной системы залпового огня «Град» над Белгородской областью.

До этого губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал об обстреле Брянской области со стороны ВСУ. По словам губернатора, в результате попадания снарядов на промышленном объекте было частично повреждено остекление административного здания.

24 февраля Минобороны РФ сообщало, что российские войска сбили два украинских самолета МиГ-29 в Донецкой народной республике (ДНР).

Ранее российские военные уничтожили пункт управления и склад с лодками ВСУ на берегу Днепра.

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