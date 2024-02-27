Число пострадавших при атаке ВСУ на село в Белгородской области увеличилось

Число пострадавших в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на село Почаево Грайворонского округа Белгородской области выросло до четырех. Об этом доложил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Их количество увеличилось до четырех», — написал он.

Согласно информации главы региона, еще одного пострадавшего жителя доставили в больницу в тяжелом состоянии. Врачи смогли стабилизировать пациента и отправить его в областную клиническую больницу. Ранее сообщалось о трех пострадавших с ранениями средней тяжести.

Накануне Гладков сообщал, что три человека погибли и еще трое ранены при атаки ВСУ на село Почаево в Белгородской области. Губернатор уточнил, что еще трое жителей получили осколочные ранения. Бригады скорой помощи госпитализировали двоих пострадавших мужчин в городскую больницу №2 в Белгороде, еще одного пострадавшего доставили в Грайворонскую ЦРБ. Кроме того, ВСУ атаковали автомобиль на окраине населенного пункта в Грайворонском городском округе, внутри которого на тот момент находились строители.

Ранее сообщалось, сколько раз украинские беспилотники пытались атаковать Россию.