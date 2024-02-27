Бойцами 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота, действующими в составе группировки российских войск «Юг», в блиндаже на позициях в районе Соледара в ДНР была уничтожена группа пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом РИА Новости рассказал военнослужащий с позывным «Аргун».

По словам «Аргуна», ночью на левом фланге в километре от российских позиций был обнаружен блиндаж противника. С рассветом по нему был открыт огонь из артиллерийской установки «Нона». Произошло два точных попадания в цель. В результате этого все находившиеся в блиндаже солдаты противника были уничтожены.

Ранее сообщалось, что артиллеристы Вооруженных сил России нанесли удар по пункту расположения киевских сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) в городе Херсон.

До этого артиллеристы Новороссийского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) нейтрализовали опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Вербовое на Запорожском направлении фронта в зоне спецоперации.

Ранее сообщалось, что российских десантников и спецназ начали учить пользоваться оружием НАТО.