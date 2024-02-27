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В Херсоне артиллерийским ударом уничтожено расположение СБУ из Киева

Артиллеристы ВС России поразили пункт расположения сотрудников СБУ в Херсоне

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Евгений Биятов/РИА Новости

Артиллеристы Вооруженных сил (ВС) России нанесли удар по пункту расположение киевских сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) в городе Херсон. Об этом на условиях анонимности сообщил представитель пророссийского подполья в беседе с ТАСС.

«Подполье выяснило, где располагаются сотрудники СБУ, приехавшие из Киева в Херсон», — указывается в публикации.

Согласно информации собеседника агентства, по месту дислокации работников украинской службы безопасности пришелся артиллерийский удар. В результате атаки было зафиксировано много пострадавших, несколько человек не выжили.

По его словам, после нанесения удара украинские силовики начали проводить активные зачистки в поисках пророссийского подполья в Херсоне.

«В городе сильный шухер», — заключается в сообщении.

До этого пресс-служба министерства обороны РФ докладывала, что артиллеристы Новороссийского соединения Воздушно-десантных войск нейтрализовали опорный пункт Вооруженных сил Украины в районе села Вербовое на Запорожском направлении фронта в зоне специальной военной операции.

Ранее российский военный рассказал об активных действиях ВС РФ в Работино.

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Операция на Украине
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