Артиллеристы Новороссийского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) нейтрализовали опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Вербовое на Запорожском направлении фронта в зоне спецоперации. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны РФ.

Согласно информации ведомства, российские военные проводили разведку и обнаружили участок местности с большим скоплением украинских солдат. Получив разрешение от командного пункта, расчеты реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» выдвинулись на атаку.

«Уничтожили живую силу ВСУ в опорном пункте на Запорожском направлении», — указывается в публикации.

Перед этим министерство обороны сообщало, что российскими штурмовиками Су-25 на Краснолиманском направлении был поражен опорный пункт и живая сила украинской армии.

Некоторое время назад «Грады» Вооруженных сил России разбили пункт временного размещения ВСУ на правом берегу Днепра.

Ранее артиллеристы уничтожили «Град» ВСУ на Купянском направлении.