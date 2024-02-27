Над Брянской областью уничтожены два украинских беспилотника

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в Telegram-канале, что над территорией региона были уничтожены два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа.

По словам главы региона, украинские войска предприняли попытку атаковать объекты на территории Клинцовского района. Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) были уничтожены силами противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны РФ.

«Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы», — сказано в сообщении Богомаза.

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