Российская артиллерия поразила расположение специалистов СБУ в Херсоне

Российская артиллерия поразила расположение специалистов Службы безопасности Украины (СБУ) в Херсоне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя пророссийского подполья в городе.

«Подполье выяснило, где располагаются сотрудники СБУ, приехавшие из Киева в Херсон, по ним отработала российская артиллерия», — сказано в сообщении.

Уточняется, что в результате были ранены множество украинских силовиков и как минимум несколько — уничтожены.

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