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Российская артиллерия поразила расположение специалистов СБУ в Херсоне

ТАСС: артиллерия поразила расположение специалистов СБУ в Херсоне

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РИА «Новости»

Российская артиллерия поразила расположение специалистов Службы безопасности Украины (СБУ) в Херсоне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя пророссийского подполья в городе.

«Подполье выяснило, где располагаются сотрудники СБУ, приехавшие из Киева в Херсон, по ним отработала российская артиллерия», — сказано в сообщении.

Уточняется, что в результате были ранены множество украинских силовиков и как минимум несколько — уничтожены.

Координатор по межпарламентским связям с парламентом Луганской народной республики (ЛНР), депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил, что Киев эвакуировал своих чиновников из госучреждений в Купянске Харьковской области из-за наступления российских военных на этом участке фронта.

25 февраля член временной комиссии Верховной рады Украины по вопросам мониторинга получения и использования международной материально-технической помощи Александра Устинова высказывала мнение, что после Авдеевки ВСУ рискуют потерять Купянск и Харьков.

Ранее жители Харькова начали срочно избавляться от недвижимости в городе.

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