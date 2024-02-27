Глава сил самообороны Эстонии заявил, что в Европе достаточно резервов для помощи Украине

Командующий эстонскими силами обороны генерал Мартин Херем заявил, что в Европе имеется достаточное количество резервов для оказания помощи Киеву. Об этом сообщает сайт государственного телерадиовещания Эстонии ERR.

По словам Херема, нет никакого сомнения в том, что у Европы достаточно резервов. Генерал отметил, что во время пандемии COVID-19 расходы составили $1 трлн. Нынешняя западная поддержка Киева даже близко не приближается к этой сумме.

Ранее сообщалось, что министр обороны Эстонии Ханно Певкур предложил забрать у всех из запасов все боеприпасы, чтобы отдать Киеву.

До этого эстонские специалисты в сфере внешней политики и безопасности обсудили возможность передачи замороженных в стране активов России в пользу Украины, отметив, что таким образом можно подать пример в этом вопросе другим странам.

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.