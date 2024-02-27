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Армия России пресекла эвакуацию подразделения ВСУ под Авдеевкой

Расчеты гаубиц Д-30 сорвали ротацию подразделения ВСУ на Авдеевском направлении

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Станислав Красильников/РИА Новости

Бойцы артиллерийского расчета гаубиц Д-30 пресекли эвакуацию подразделения украинской армии неподалеку от Авдеевки. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

Согласно информации ведомства, артиллеристы Центрального военного округа (ЦВО) гвардейского мотострелкового соединения ликвидировали боевую технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе попытки эвакуировать украинских солдат на Авдеевском направлении. Обнаружить эвакуацию удалось с помощью беспилотника. После получения координат российские военные прибыли на закрытую огневую позицию и обстреляли ее осколочно-фугасными снарядами.

«Расчеты буксируемых гаубиц Д-30 поразили боевую машину пехоты», — указывается в публикации.

Таким образом, эвакуация подразделения ВСУ была сорвана, констатировали в министерстве.

До этого боец полка 1430 Вооруженных сил РФ рассказал, что российские военные ведут активные действия в районе села Работино на линии боевого соприкосновения в Запорожской области.

Ранее под Авдеевкой уничтожили первый американский танк Abrams.

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