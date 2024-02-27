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Израильская авиация нанесла интенсивные удары по сектору Газа

Tasnim: Израиль подверг интенсивной бомбардировке города в секторе Газа

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Amir Cohen/Reuters

Израильская авиация подвергла интенсивным бомбардировкам ряд палестинских городов в секторе Газа, в том числе и по расположенному на границе с Египтом Рафаху. Об этом сообщает иранское информационное агентство Tasnim.

По имеющимся у него сведениям, израильские самолеты интенсивно бомбят Газу, Дейр-эль-Балах, Хан-Юнис и Рафах. Отмечается, что наиболее сильной израильской бомбардировке подвергся расположенный в северной части города Газа район Аль-Дардж.

Ранее сообщалось, что власти Израиля разрешат палестинцам до начала военной операции покинуть город Рафах и перебраться в другие районы юга сектора Газа.

До этого глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что многим в мире кажется неприемлемой безнаказанность, с которой действует правительство Израиля в секторе Газа.

Ранее Нетаньяху заявил, что война Израиля и ХАМАС продлится до 2025 года.

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