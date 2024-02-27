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Глава Херсонской области раскритиковал план Украины по захвату Крыма

Губернатор Сальдо счел иллюзией «перемоги» план Украины по захвату Крыма

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал иллюзией «перемоги» (в переводе с украинского языка — победы) план Украины по захвату Крымского полуострова. Его слова передает РИА Новости.

«Так там пытаются поддерживать иллюзию «перемоги», — высказался глава региона.

При этом Сальдо пояснил, что не следит за потоком «больного сознания киевских говорящих голов».

«На самом деле киевский режим близок к краху», — утверждает губернатор.

По его мнению, чем затруднительнее для руководства Украины становится реальность, тем больше пафоса и хвастовства они вкладывают в свои речи.

Незадолго до этого президент Украины Владимир Зеленский дал большое интервью The Economist, в котором заявил, что в 2024 году Вооруженные силы Украины сосредоточатся на операциях против Крыма и перейдут к обороне на востоке. Он отметил, что изолирование полуострова и подрыв российских военных возможностей является особо важным для Киева.

Ранее в Крыму назвали популизмом заявление Украины о планах захвата полуострова.

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