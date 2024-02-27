Макрон заявил, что Париж не ведет переговоры о поставках Киеву истребителей Mirage

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж в настоящее время не ведет переговоры о возможности поставок Украине своих истребителей Mirage. Об этом со ссылкой на пресс-конференцию Макрона в Елисейском дворце сообщает ТАСС.

Макрон, отвечая на вопрос журналистов о возможности передачи французских самолетов Украине, подчеркнул, что сейчас Франция не проводит переговоры о поставках истребителей Mirage Киеву.

В то же время, отметил Макрон, Париж сегодня сосредоточен на подготовке украинских летчиков. Их обучение будет продолжаться и дальше.

Ранее российский военный эксперт Алексей Леонков заявил, что французские истребители Mirage 2000, которые захотела получить Украина, не способны помочь ей в боевых действиях.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что истребители Mirage 2000, которые Франция может поставить Украине, не смогут справиться с российскими средствами противовоздушной обороны.

Ранее в НАТО назвали условие передачи Украине F-16.