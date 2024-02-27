Российский эксперт назвал слабыми французские Mirage 2000, которые хочет получить Украина

Российский военный эксперт Алексей Леонков заявил, что французские истребители Mirage 2000, которые захотела получить Украина, не способны помочь ей в боевых действиях. Об этом сообщает ресурс News.ru.

По словам Леонкова, самолет Mirage 2000 не может действовать на больших расстояниях от центров целеуказания и аэродромов. Кроме того, украинских летчиков необходимо обучить ими пользоваться. А у Киева сейчас нет достаточного количества пилотов.

Леонков назвал «очередной информацией для бедных» заявления президента Украины Владимира Зеленского о возможных поставках истребителей. Эксперт выразил мнение, что украинская армии неспособна показать что-то выдающееся, поэтому боевые самолеты ей переданы не будут.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что истребители Mirage 2000, которые Франция может поставить Украине, не смогут справиться с российскими средствами противовоздушной обороны.

Ранее в НАТО назвали условие передачи Украине F-16.