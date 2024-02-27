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Ядерные комплексы замечены в Москве

МО: ядерные комплексы в Москве готовятся к 9 Мая

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Пресс-служба Минобороны РФ

На улицах Москвы был замечен передвижной грунтовый ракетный комплекс (ПГРК) «Ярс» в сопровождении многоцелевой машины. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

По информации Минобороны РФ, комплекс направляется в Подмосковье в рамках подготовки к Параду Победы.

Вечером пусковая установка комплекса «Ярс» и сопровождающая машина двигались в сторону области.

Минобороны РФ уточнило, что колонна пусковых установок ПГРК «Ярс» начала марш из города Тейково Ивановской области в сторону Подмосковья для участия в параде на Красной площади. Маршрут проходит по трассе М7.

Традиционно тренировки парадных расчетов к 9 Мая проводятся на военном полигоне в Алабине (Подмосковье).

В январе сообщалось, что Россия запланировала испытания семи баллистических ракет в 2024 году. 16 декабря командующий ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев сообщил о разработке новых ракет на замену «Ярсу».

Генерал-полковник также отметил, что на вооружении ракетных войск стратегического назначения, обладающих 60% от всей ядерной триады РФ, состоят свыше 400 развернутых пусковых установок и более 1000 боевых блоков.

Ранее мобильную группировку РВСН перевооружили с «Тополей» на «Ярсы».

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